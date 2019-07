Tempo di vacanze e relax per una delle coppie più seguite d'Italia, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. I due, sempre molto schivi, sono stati paparazzati sulla spiaggia di Portofino, sul litorale che conoscono come casa loro (la loro residenza, a pochi passi, è il meraviglioso castello Bonomi-Bolchini). Gli scatti sono poi stati pubblicati su Oggi. Ed ecco la Toffanin, armata di paletta e secchiello, mentre fa castelli di sabbia insieme alla figlia Sofia, di tre anni. La Toffanin sfoggia un sorriso radioso. Eppure, come nota il settimanale e come si vede nella foto qui sopra, Pier Silvio ha quello che viene definito un "musone". E in effetti, a giudicare dalle foto, è proprio così. Aveva qualche brutto pensiero? Oppure semplicemente il paparazzo lo ha ritratto nel momento sbagliato?

