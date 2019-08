Cosa fanno oggi gli ex politici? Il Corriere della sera ne passa in rassegna alcuni. Ad esempio Domenico Scilipoti, già senatore di Forza Italia protagonista di numerose gaffe, ha lasciato la politica perché mai più rieletto. Oggi è presidente dell’Unione Cristiana, e tra le varie attività viaggia anche in Africa a sostegno di alcune missioni.

Siciliano, classe 57, Scilipoti è ginecologo e agopuntore ed è stato professore presso il Departamento de Anatomia Humana all'Università Federale del Paraná (stato del Brasile) e l'Istituto A.B.P.S. di Salvador de Bahia (Brasile). È autore di otto libri, di cui 5 tradotti in portoghese. Nel 2012 ha scritto un libro sulla sovranità monetaria, dal titolo La moneta al Popolo. È stato segretario e cofondatore del Movimento di Responsabilità Nazionale. In politica, dall'Italia dei valori è passato a Forza Italia. Insomma, poliedrico.