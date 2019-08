Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme in Sicilia: la bomba di Signorini, cosa c'è dietro

È trascorso poco più di un mese dal comunicato con il quale Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno ufficialmente annunciato la loro separazione. Tuttavia i due sono stati avvistati insieme in Sicialia, dai paparazzi del settimanale Chi. I due avrebbero deciso di trascorrere qualche giorno di mare insieme per amore dei loro due figli. Tra Eros e Marica, nonostante come marito e moglie abbiano fallito, non c'è mai stato astio o rabbia, quindi vederli insieme sorridenti non dovrebbe stupire.

Il cantante, che già si trovava sull'isola, è stato raggiunto a Taormina dall'ex moglie, in occasione del compleanno della loro figlia Raffaella Maria. Un piccolo particolare, però, non è sfuggito tuttavia ai più attenti fan: i due hanno rimesso al dito le fedi, scomparse ormai da mesi. Non è di certo stata una mossa casuale, ma parlare di riavvicinamento sembra inopportuno. La Pellegrinelli infatti sarebbe già impegnata in un'altra relazione con con l'imprenditore Charley Vezza, proprietario dello storico marchio piemontese Gufran.