«Sporcatevi le mani, fate qualche caz***a. Io sono cintura nera di caz***e. Siate curiosi e chiedetevi perché. Dovete accettare di rischiare. Di fallire. Fa parte della vita. Il campione non è quello che vince, ma quello che si rialza. Da noi è passato il meccanismo per cui sembra che fallire sia una colpa irrecuperabile». Ecco i consigli di Matteo Renzi ai ragazzi partecipanti alla sua scuola di politica "Meritare l'Italia", che si è chiusa ieri. L'ex premier ha invitato i giovani a non farsi abbattere dalle sconfitte: «Rischiate, mettetevi in gioco. Commettete errori. Molti di voi hanno perso alle elezioni comunali, ed è bellissimo. Non è un'onta. Riprovateci». L' audio del discorso finale è stato postato su Facebook dal senatore dem Davide Faraone.