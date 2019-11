Vittorio Feltri, rivelazione piccante: "Ho avuto una relazione con una donna di Forza Italia"

Un'intervista a tutto tondo, quella rilasciata da Vittorio Feltri a Un giorno da pecora di Rai Radio 1. Colloquio in cui il direttore di Libero ha rivelato di avere "pensieri osceni", ossia "pensieri di sinistra". Ma non solo. Non sono mancate domande piccanti sulla bellezza femminile. A Feltri infatti è stato chiesto chi ritenga essere più affascinante tra Maria Elena Boschi o Mara Carfagna: "Io preferisco la Boschi", risponde senza esitazioni. Come mai? "Beh, lei mi fa sangue". Quindi chiedono al direttore se ha mai frequentato un motel: "Certo, come no. Specie quando ero più indigente. Andavo sempre nello stesso motel ed ero preoccupato dalla possibilità che mi spedissero i panettoni a casa: chissà mia moglie cosa avrebbe detto", ammette. Dunque, la domanda diretta: ha mai avuto una relazione con una politica? "Sì". E di quale partito? "Forza Italia. Ma anche fosse stata di Rifondazione comunista per me sarebbe andata bene lo stesso", ha concluso Vittorio Feltri.