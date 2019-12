Vieni da me, Luca Cordero di Montezemolo sulla Ferrari: "Mi manca molto"

"Ancora oggi la Ferrari è la cosa più importante della mia vita dopo la mia famiglia, malgrado nel frattempo siano avvenute tante cose". Lo dice Luca Cordero di Montezemolo a Caterina Balivo a Vieni da me, "io ho avuto la fortuna e l’orgoglio di vincere 19 campionati del mondo, grazie a persone eccezionali. E un saluto lo dobbiamo fare soprattutto a Michael [Schumacher]. Sono stati anni di grande lavoro, dove non c’era sabato o domenica. Io ho cominciato con Enzo Ferrari, da cui ho imparato molto. Ho imparato due cose fondamentali nella vita ma anche nel lavoro: a non arrendersi mai e ad essere ancora più determinati quando si vince che quando si perde. Perché quelli sono i momenti in cui non si deve mollare”.

Poco dopo, alla domanda se gli mancasse la Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo ha risposto: “Mi manca molto la Ferrari. Mi manca l’ambiente, mi mancano le persone, mi manca il prodotto, mi manca la fabbrica... e mi manca anche vedere le bandiere a scacchi. Quando vedi una macchina italiana che vince e senti l’inno d’Italia sul podio, ti viene la pelle d’oca”.