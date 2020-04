Otto e mezzo, il virologo Walter Ricciardi striglia Lilli Gruber: "Anche lei dovrebbe avere la mascherina"

01 aprile 2020 a

a

a

"Strigliata" del virologo Walter Ricciardi a Lilli Gruber in diretta a Otto e mezzo su La7. "Sulle mascherine c'è un grande dibattito in corso, ma servono a proteggere sostanzialmente non i sani ma i malati, per evitare che diffondano il virus". Insomma, continua Ricciardi, "la gente pensa di proteggere se stessa ma in realtà indossando la mascherina protegge gli altri". A quel punto la conduttrice chiede: "Se io sono Coronavirus-positiva e non lo so, posso essere contagiosa, quindi sarebbe bene che io portassi comunque la mascherina, no?". E la risposta del virologo è chiarissima: "Ho detto proprio questo, sarebbe bene che anche lei portasse la mascherina". "Non è meglio dire che chi ha necessità di portare la mascherina la porti?", lo interrompe la Gruber. "Sì ma non ce n'è abbastanza nemmeno per il personale sanitario".