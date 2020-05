Carlo Taormina a gamba tesa: "Bonafede comandato dalla mafia o Di Matteo buffone?"

10 maggio 2020 a

Sul caso Alfonso Bonafede-Nino Di Matteo, esploso ormai una settimana fa con le dichiarazioni del secondo a Non è l'arena di Massimo Giletti, ora entra a gamba tesa, anzi tesissima, l'avvocato Carlo Taormina, insomma uno che qualche nozione in termini di giustizia ce l'ha. E Taormina per riassumere e commentare la vicenda usa termini pesantissimi: "Volete sapere se Bonafede si faccia comandare dalla mafia o se Di Matteo sia un buffone - premette -? La procura di Roma, da me investita, deve decidere. Siccome nessuno parla, fatevi sentire voi e ritwittate. È per la democrazia. Grazie", conclude su Twitter l'avvocato, invocando una rapida indagine e soprattutto offrendo due possibili soluzioni al "giallo" tutt'altro che assolutorie per i due protagonisti.

