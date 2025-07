Reazione a catena, "già visti in tv": Tre di giorno smascherati, è rivolta

Vincono ancora le Uscio e bottega, le tre campionesse di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Ma le attenzioni dei telespettatori da casa non sono tanto per Sara, Martina e Valentina, le toscane di Lastra a Signa che si sono portate a casa 4.250 euro, ma per i concorrenti sconfitti, i Tre di Giorno, e per gli autori del programma come da tradizione bersagliatissimi.

I Tre di Giorno non erano dei neofiti e gli appassionati con più memoria lo hanno ricordato subito: nel 2023 avevano già partecipato al show con il nome Tre di notte. Poca fantasia e oggi come allora poca fortuna: sotto lo sguardo di Marco Liorni infatti erano stati sconfitti dai Dai e dai, forse il trio più amato e rispettato nella storia del programma. Basta però averli rivisti per scatenare le proteste: "Ormai riciclano i concorrenti vecchi perché molti di quelli nuovi sono scarsi", "Continua il riciclo dei concorrenti". Non è la prima volta, infatti, che accade.

Per quanto riguarda le Uscio e bottega, invece, arrivano all'Ultima catenacon 36mila euro, montepremi ridotto poi in maniera definitiva quando il trio chiede il "terzo elemento" per indovinare la parola decisiva. "Garanzia" e "Privata" conducono le campionesse alla parola giusta, Sicurezza".

E via alla raffica di critiche: "Io credo che in questo periodo la parola finale sia spesso semplice proprio perché si sta vincendo poco quantitativamente e anche questo può essere un problema per un quiz, se vuoi attirare il pubblico", "Vabbè. Di una facilità imbarazzante! Buuuuuuuuuu!", "Io avrei tentato senza il terzo elemento", "Parola facile per far vincere quattro soldi", "Secondo me arrivano dei suggerimenti ma non capiscono le parole".