Garlasco, Taormina a gamba tesa: "Stasi e Sempio, cosa non capisco"

Un'impronta digitale, mai identificata perché la sua utilità giuridica è stata classificata come "nessuna", e che la Procura di Pavia vorrebbe attribuire 18 anni dopo ad Andrea Sempio con una nuova perizia realizzata sulle fotografie della scena del crimine. E' questo l'asso nella manica che i pm Napoleone-Civardi-De Stefano-Rizza avrebbero mostrato al 37enne di nuovo indagato e già archiviato (nei fatti 2 volte) per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Un omicidio per cui è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, fidanzato della vittima. L'accelerazione della Procura di Pavia apre oggi nuovi clamorosi spiragli in un giallo infinito. E proprio su Stasi Carlo Taormina, avvocato da sempre in linea su alcuni dei più clamorosi casi di cronaca nera italiani (primo fra tutti, quello il delitto di Cogne) su X avanza un dubbio: "Non capisco perché Stasi non abbia mai accusato Sempio e si sia fatto condannare in silenzio. E ancora oggi non lo accusi!"

Ieri pomeriggio, come detto, la Procura ha svelato le sue carte: l'orma di Sempio è la traccia numero 33 repertata dal Ris di Parma nei giorni successivi al delitto all'interno della villetta di via Pascoli. Si trova sulla parete destra lungo le scale dove venne rinvenuto il cadavere della 26enne, insieme ad altre 23 impronte di cui una attribuita a Marco Poggi, fratello della vittima (che si trovava in Trentino in vacanza con la famiglia), 4 appartenenti al capitano Gennaro Cassese dei carabinieri di Vigevano intervenuto sul posto e 18 senza identità. "Ovviamente è logico-fattuale che l'impronta sulla parete delle scale appartenga all'assassino", ha scritto in un'informativa del 7 luglio 2020 inviata alla Procura di Pavia il comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano aggiungendo che su quella traccia, come su un'altra sulla parte interna della porta di ingresso, "non venne fatta alcuna indagine biologica mirata ad accertare se quel contatto possa essere stato lasciato da una mano sporca di sangue (della vittima o di altri) o se fosse altra sostanza".