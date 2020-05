Silvia Romano, scontro Vauro-Gasparri a Non è l'arena: "Sono tutte cag***", "No è l'estremismo islamico"

10 maggio 2020 a

Scontro in diretta su Silvia Romano tra Vauro Senesi e Maurizio Gasparri, entrambi ospiti di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. I due si scontrano sulla sua scelta della giovane cooperante sequestrata in Kenya un anno e mezzo fa e liberata venerdì di convertirsi all'islam. "Sono cag***", sbotta iol vignettista rispetto alle polemiche sulla conversione della giovane cooperante milanese. Gasparri aveva detto poco prima che "la conversione religiosa di Silvia Romano coincide con il periodo di prigionia e fa venire il dubbio che ci sia stata un costrizione. Sappiamo tutti che esiste la sindrome di Stoccolma" ma quelli che l'hanno sequestrata erano "terroristi" e bisogna stare attenti all'estremismo islamico.

