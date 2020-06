Vittorio Feltri, il tweet per Roberto Gervaso: "Se non hai fretta, ti raggiungo presto"

03 giugno 2020 a

Ci ha lasciato a 82 anni Roberto Gervaso, un gigante del giornalismo, lo scrittore che collaborò con Indro Montanelli alla Storia d'Italia. Un lutto che lascia un grande vuoto. Un addio che tocca anche Vittorio Feltri, che dedica a Roberto Gervaso un tweet, breve e struggente, carico di stima e di ammirazione. Scrive infatti il direttore e fondatore di Libero: "Caro Roberto Gervaso, se non hai fretta ti raggiungo presto. Così non ci rompono più i cogl***. Ti ho stimato e non smetto di farlo", conclude vittorio Feltri.

