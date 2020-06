Otto e Mezzo, Carlo De Benedetti tifa per la rapina: "Patrimoniale? Impopolare ma giusta, una volta all'anno"

23 giugno 2020 a

a

a

Carlo De Benedetti. in occasione dell’ospitata su La7 a Otto e mezzo di Lilli Gruber di lunedì 22 giugno, ha invocato la patrimoniale. "Per risolvere il problema delle disuguaglianze sociali ci vuole una patrimoniale annuale come fa la Svizzera, dove non ci sono pericolosi comunisti. Penso a una tassazione sul patrimonio dello 0,8% annuo, che sarebbe giusta perché darebbe un segno nella risoluzione delle disuguaglianze. La patrimoniale è impopolare ma è giusta", ha spiegato.

"Una cosa senza precedenti". De Benedetti accusa: "Sono stato censurato". A Otto e mezzo lo sconcerto di Gruber e Padellaro

L'editore ha anche bocciato gli Stati Generali del premier, definiti come una passerella sia per Conte e sia per il suo portavoce Rocco Casalino: "Non vedo perché l'Italia e il governo debbano essere più forti dopo gli Stati Generali, la kermesse è stata una passerella per la gloria di Conte e di Casalino, un'assoluta perdita di tempo. Su Conte non ho un'opinione, non ho nessuna prevenzione ma penso sia una persona senza una visione…", ha sentenziato De Benedetti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.