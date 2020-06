Mondragone, Annalisa Chirico a L'aria che tira: "Il razzismo non c'entra, quella è la rabbia degli invisibili"

26 giugno 2020 a

“In quelle proteste non ho visto nessun elemento di razzismo”. Annalisa Chirico ha commentato dallo studio de L’aria che tira gli ultimi sviluppi della vicenda riguardante Mondragone, dove è stato riscontrato un nuovo focolaio da coronavirus. Al momento sono 49 i positivi in provincia di Caserta, ma a preoccupare non è tanto la crisi sanitaria, quanto la rabbia e lo scontro sociale che sono montati nelle scorse ore. “La verità è che la crisi ha fatto venire fuori gli invisibili - ha sottolineato la giornalista de Il Foglio interpellata su La7 -, la situazione di disagio sociale ed economico non ha nulla a che fare con venature razziste. Semplicemente c’è gente che vive nel degrado, nell’isolamento e che protesta in modo violento, però in qualche modo è una luce che evidenzia ciò che esisteva già ma che non volevamo vedere”. Secondo la Chirico i nuovi mini focolai che stanno emergendo in Italia non si spiegano con la guardia abbassata troppo presto: “Il lockdown non poteva essere prolungato sine die, non possiamo vivere in quarantena a vita. Dobbiamo fronteggiare questa situazione dei mini focolai e credo che siamo in grado di farlo in maniera puntuale e con politiche mirate”.

