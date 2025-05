L'aria che tira, Conte cancella Grillo: "Uno vale uno? Un grande errore del passato"

Seconda apparizione in meno di 24 ore a La7 per l'ex avvocato del popolo. Giuseppe Conte è stato ospite di David Parenzo a L'aria che tira. E, tra i tanti temi toccati durante l'intervista, l'ex presidente del Consiglio ha lanciato una frecciata senza precedenti a Beppe Grillo. "Quando c'è un incarico pubblico uno non vale affatto uno - ha sottolineato -. Occorrono etica, capacità e competenza. Se c'è un amministratore pubblico, non può essere chiunque. È stato un grande errore del passato. Ancora oggi anche un semplice cittadino può dare un contributo, ma deve fare un percorso''.

Il leader del M5s ha poi lanciato un messaggio chiaro agli altri due partiti del centrosinistra. "Stiamo lavorando su specifiche questioni soprattutto con Avs e il Pd ci sentiamo spesso e ci confrontiamo. Un percorso - ha aggiunto - che è partito a inizio legislatura anche in Parlamento quando si tratta di trovare soluzione per il Paese. Ma ogni volta ce le bocciamo" come accaduto sul salario minimo. Anche riguardo all'incontro del governo con i sindacati sulla sicurezza sul lavoro ha osservato "non è che se mi sposti fondo da una posta a un'altra risolvi...".