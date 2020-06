Vittorio Feltri risponde ancora a Carlo Verna: " Promuovo una colletta affinché qualcuno lo curi"

28 giugno 2020 a

Vittorio Feltri ha ancora voglia di tornare sulle sue dimissioni dall'Ordine dei giornalisti. Il direttore editoriale e fondatore di Libero ce l'ha ancora con il presidente Carlo Verna e gli dedica un tweet al vetriolo: "L’Amaro Verna ha dichiarato di volermi rieducare. Crede di essere Mao, quello della rivoluzione culturale cinese. Promuovo una colletta affinché qualcuno lo curi".

Carlo Verna, infatti, in seguito alle dimissioni di Feltri aveva detto: “Avremmo preferito accompagnare Vittorio Feltri su una strada di maggior attenzione delle norme della professione, anche per le numerose azioni disciplinari in corso nei suo confronti e ho dato mandato legale per valutare un eventuale danno di immagine causato da alcune sue ripetute e circostanziate esternazioni”. Chissà se magari ci ha ripensato...

