Naya Rivera, la star di Glee scomparsa: "Si è tuffata in acqua e non è più risalita", la testimonianza choc del figlio di 4 anni

09 luglio 2020 a

a

a

Naya Marie Rivera è l’attrice e cantante americana che è diventata famosa in tutto il mondo grazie a Glee, una delle serie televisive di maggior successo nell’ultimo decennio. Al momento risulta scomparsa e si teme il peggio dopo la testimonianza del figlio di quattro anni, che è stato ritrovato solo e addormentato su una barca a noleggio nel lago Piru, in California. L’auto della donna era parcheggiata vicino al molo e all’interno c’era la sua borsa: il bambino sta bene e ha detto che la mamma si è tuffata in acqua ma non è più risalita. Le ricerche sono ancora in corso, ma si teme il peggio. Tra l’altro la Rivera era appena uscita da una relazione molto turbolenta con il marito Ryan Dorsey, tanto da essere arrestata qualche anno fa per averlo picchiato dopo una lite furibonda. Un paio di giorni fa l’attrice aveva pubblicato una foto mentre dava un bacio al suo bimbo: “Solo noi due”, aveva scritto dopo la decisione di rompere con il compagno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.