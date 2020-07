Recovery Fund, Renato Brunetta: "Più condizionalità che nel Mes", quali sono le minacce per l'Italia

22 luglio 2020 a

"Ci sono più condizionalità nel Recovery fund che non nel Mes. Ma abbiamo alternative?". Questa è la domanda che si fa Renato Brunetta (Forza Italia) dopo l'accordo con l'Unione europea da parte del governo italiano. C'è perplessità, anche nella maggioranza, su come il governo e la maggioranza affronteranno il tema degli investiment. Anche perché ogni parlamentare è importante, visti i numeri risicati di cui "gode" la maggioranza in Senato e alla Camera: per Conte ogni voto si porta dietro la sopravvivenza. Infine, scrive Augusto Minzolini in un retroscena sul Giornale, il Paese potrà trasformare, grazie ai soldi europei, una crisi che fa tremare i polsi, in una grande occasione? E se la risposta fosse no, l'opposizione potrebbe concorrere alla formazione di un quadro politico più adeguato?

A questa ultima domanda risponde in parte sempre Brunetta: "Nel documento non c'è un bridge, non è previsto un prestito ponte. Senza segnali sarò il primo a votare contro il prossimo scostamento di bilancio: i soldi europei, per non sprecarli, si portano dietro un cambio di maggioranza e di governo". Lo stesso Brunetta afferma che l'opposizione non darà una mano alla maggioranza: "Non vedo segnali dall'altra parte , ma da noi Conte non avrà altri aiuti",

