Lautaro, l'Inter trema dopo il ko: addio Champions?

Se entro i confini nazionali presenta qualche segno di debolezza, l’Inter in versione europea continua a mostrare grande solidità. I nerazzurri di Inzaghi pareggiano 3-3 in casa del Barcellona, rimanendo in piena corsa per un posto in finale di Champions League. La piazza interista sogna in grande, in attesa del ritorno di settimana prossima a San Siro (si giocherà martedì alle 21), in cui i campioni d’Italia scenderanno in campo con il lusso del sostegno del proprio pubblico.

A Barcellona, Inzaghi non fa esperimenti e recupera Thuram dal primo minuto. L’inizio di partita è di quelli sognati dai tifosi interisti, dato che i nerazzurri impiegano appena 30 secondi per sbloccarla, con un meraviglioso colpo di tacco di Thuram su cross di Dumfries. Il Barcellona, insomma, si lascia sorprendere clamorosamente, cercando di reagire immediatamente. I tentativi catalani, però, sono imprecisi e, alla seconda occasione, l’Inter raddoppia con una straordinaria acrobazia di Dumfries, dopo una sponda di Acerbi su calcio d’angolo. Il Barcellona ha bisogno di un lampo, che arriva grazie al mancino pazzesco all’incrocio dei pali di Yamal, dopo un dribbling su Mkhitaryan. Subito dopo lo stesso Yamal colpirà la traversa, in seguito a un’altra azione personale, prima del 2-2 firmato da Ferran, a finalizzare una splendida azione avviata da Pedri. Le emozioni continuano, dato che l’Inter torna avanti ancora con Dumfries, di testa su corner, e subito dopo arriva il 3-3, con una sfortunata autorete di Sommer, con il pallone che sbatte sulla schiena del portiere dopo aver colpito la traversa (tiro spettacolare di Raphinha). E nel finale c’è anche spazio per un gol annullato a Mkhitaryan per fuorigioco millimetrico. Nerazzurri oltre la fatica, con Lautaro che va ko. Bisogna valutare adesso per la semifinale di ritorno.