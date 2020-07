Enrico Mentana, scivolone clamoroso sul Mes: "37 miliardi subito e a fondo perduto", l'ira dei telespettatori

25 luglio 2020 a

Uno scivolone per il direttore del Tg La7, Enrico Mentana. Il giornalista, durante la diretta, ha parlato di Meccanismo europeo di stabilità, ancora una volta al centro del discorso il "no" di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e il M5s. E proprio qui Mentana si è reso protagonista di una gaffe: "Il Mes darebbe 36/37 miliardi subito e a fondo perduto per le spese sanitarie dirette e indirette". Un errore clamoroso che non è passato inosservato sui social che subito si sono scagliati contro di lui, dandogli del "falso".

Ma c'è anche chi ci è andato più pesante: "Le bugie di Mentana sono da denuncia, non sa neanche cos'è il MES e questa volta non dico che mente sapendo di mentire perché significherebbe non riconoscere la sua ignoranza. No! stavolta dico che è proprio ignorante. Giornalista di una tv nazionale. Come siamo messi...lecc**li". E ancora: "Il Mes non è a fondo perduto, è inoltre vincolato a finanziare spesa sanitaria! Il direttore Mentana è un vile mentitore con lo scopo di manipolare elettorato" scrive un utente su Twitter.

