Bianca Berlinguer, Miss #Cartabianca e papà Enrico: "Cosa pensava dei giornalisti. Forse..."

18 agosto 2020 a

a

a

Bianca Berlinguer non potrà mai sapere se suo papà Enrico sarebbe stato felice di vederla giornalista in tv. La sua carriera in video, spiega la conduttrice di #Cartabianca a La Stampa, è iniziata subito dopo la morte dello storico segretario del Partito comunista italiano. "Finito il liceo ero indecisa se fare la psichiatra, ma mi piaceva molto scrivere. Non pensavo alla tv e ho cominciato a collaborare con Il Messaggero e L'Espresso, poi a 25 anni, subito dopo la morte di mio padre, Giovanni Minoli mi propose di entrare a Mixer, dove scoprii l'immediatezza delle immagini per raccontare una storia".

"Lei mi sta insultando e dando del cretino". Salvini dalla Berlinguer, clamorosa rissa in diretta a #Cartabianca

Forse il giudizio di Berlinguer padre sui giornalisti non sarebbe stato tenero: "Allora si rilasciavano poche interviste, si parlava di meno e per comunicare contenuti significativi. Da politico forse non era felicissimo che facessi la giornalista, ma non ha mai voluto condizionare né me né i miei fratelli. La verità è che è morto troppo presto e non ha potuto conoscere il mio lavoro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.