Andrea Pucci, Giancarlo Magalli: "Era con mamma...", spazzato via l'odio rosso

Il caso Andrea Pucci accalca i primi piani di giornali, radio, tv e siti internet. Un caso politico, oltre che mediatico e che sconfina spesso nel ridicolo. Così, un po’ come in tutti i talkshow, se ne discute anche a È Sempre Cartabianca, programma di approfondimento politico e sociale condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Tra gli ospiti c’è un decano della televisione italiana, cioè Giancarlo Magalli, che conosce bene Pucci e si rammarica per la situazione grottesca in cui è finito. Oltre ad aver subito, certo, delle minacce inaccettabili.

Spiega Magalli: "Lui, nonostante questo aspetto, questo modo di porsi così da Rodomonte (individuo prepotente e spavaldo, ndr), è un tenerone. Io l'ho conosciuto a un Costanzo Show, era venuto con la mamma e mi faceva tenerezza il rapporto che aveva con la mamma".

La Berlingue chiede conferma: "E l'ha accompagnato la mamma?". Magalli sottolinea: "Si, le era molto legato. Poi il suo umorismo è quello, hanno anche contestato il sindaco Sala, perché a Milano gli ha dato l'Ambrogino che è un premio prestigioso, che danno ai milanesi che si sono distinti. Lui insomma, per distinguere si è distinto, però pure là un pieno tutti a dargli contro".

La Berlinguer, allora, chiede: "Sì, però insomma, come dire vabbè in Rai va sempre così, quindi non c'è da stupirsi?". Magalli spiega: "No, è che se la Rai fa una cosa c'è sempre qualcuno pronto a dargli contro”. E la conduttrice aggiunge: “Soprattutto se intervengono i politici”. Magalli: “Ma i politici sono già intervenuti, perché molti di quelli che stanno in Rai a responsabilizzare ce li hanno messi loro, quindi o direttamente o indirettamente sono già intervenuti!”. Piovono critiche sui social, c’è chi scrive: “Esultare perché un comico non si può esibire, perché minacciato, ha dell'incredibile e non è l'esempio più calzante di democrazia. Se non piace si cambia canale vero? Non è il mio comico preferito, ma decontestualizzare le battute non è corretto. La Littizzetto decontestualizzarla?”.