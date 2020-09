Giuliano Ferrara contro Maurizio Molinari: "Referendum, il suo commento faceva pena"

23 settembre 2020 a

a

a

"I simpatici fischi per fiaschi del popolo del No". Questo il titolo del fondo firmato da Giuliano Ferrara su Il Foglio di oggi, mercoledì 23 settembre. Un pezzo in cui L'Elefantino punta il dito contro coloro che profetizzavano l'avvento del populismo e il sostanziale sgretolamento della democrazia parlamentare. Un pezzo lungo, strepitoso come sempre, tutto da leggere, che fa riflettere. Ma in cui spicca l'attacco. O meglio, la cannonata sganciata con grande disinvoltura nelle primissime righe contro Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica. Scrive Ferrara: "Quelli del no, a parte i fasulli che sono dappertutto, anche nel sì ovviamente, hanno simpaticamente preso fischi per fiaschi. Molinari deve prendersi un consulente politico, perché il commento di ieri faceva pena - picchia durissimo -. Non è più complicato di così. Hanno detto che ci sarebbe stata una nuova grande festa populista e antiparlamentare. Non c'è. Hanno detto che doveva essere un referendum contro i grillini. Non ce n'era bisogno, come si vede agevolmente oltre la nebbia del risentimento e del temperamento caratteriale". E tanto basta, firmato Giuliano Ferrara.

Altro addio a Repubblica, Valli lascia, scontro con Molinari su Israele: un terremoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.