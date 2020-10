Luigi Berlusconi, al matrimonio il paparazzo esagera? Il bodyguard sbrocca: alta tensione, spunta il video

08 ottobre 2020 a

Momenti di tensione al matrimonio di Luigi Berlusconi, che si è celebrato ieri, mercoledì 7 ottobre, nella cappella dell'oratorio San Sigismondo della basilica di Sant'Ambrogio, a Milano. Il figlio del Cav è convolato a nozze con Federica Fumagalli: matrimonio riservato, per pochi intimi, a cui neppure papà Silvio è riuscito a partecipare avendo avuto soltanto pochi minuti prima l'esito del secondo tampone negativo. Nozze blindate e, ovviamente, stormi di paparazzi. E come dimostra il video di Repubblica che potete vedere qui sotto, ci sono anche stati momenti di tensione: la security, infatti, era determinata a tenere lontano ogni ospite indesiderato. Eppure alcuni tra paparazzi e fotografi cercavano dei varchi nei pannelli per scattare delle foto. Circostanza che ha scatenato anche un battibecco tra un bodyguard e un'operatore.

