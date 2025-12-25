Carlo Calenda, la moglie manda in tilt la sinistra: "Perché ha un debole per Meloni"

Viva la sincerità. La moglie di Carlo Calenda racconta il debole del marito per Giorgia Meloni. Ospite al programma Più Uno, in onda su Radio Globo e condotto da Federico Lobuono e Davide Mannone, il leader di Azione risponde alla domanda su quale sia un politico che stima: "Non che ne condivida le idee – premette Calenda – ma dal punto di vista del coraggio, la Meloni è stata brava. Poi le sue idee, alcune le condivido, altre no, ma è stata brava, ha avuto coraggio".
Immediata la reazione di Violante, che fa una smorfia di disappunto alle parole del consorte. "Sta facendo una faccia che non riesco a capire bene. Cosa ti aspettavi che rispondesse?", chiede il conduttore con la signora Calenda che replica: "Questo. Bah, non so. Lui ci ha un po’ un debole per la Meloni".
Tajani, "se vogliono...": le parole su Pier Silvio e Marina, cala il gelo"Se qualcuno della famiglia Berlusconi vuole candidarsi, se qualcuno vuole impegnarsi in politica, benissimo. Io ne...
"Perché è romana, diretta", si appresta a spiegare Calenda. Poi Violante precisa: "Gli piace che lei è una donna, ci è arrivata da sola. Dimostra una grinta e una determinazione che può essere anche molto affascinante. Io non la voterei mai ma lei ha messo tanta grinta sul piatto". Insomma, la leader di Fratelli d'Italia piace anche a chi sta all'opposizione.