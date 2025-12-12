Libero logo
Rita Dalla Chiesa, la confessione: "Una ferita che non passerà"

di
venerdì 12 dicembre 2025
"Quando è morto mio padre ero distrutta: l’incontro con lui mi ha salvato. La sua leggerezza e il suo amore tenero mi hanno ridato vita": Rita Dalla Chiesa lo ha detto a proposito di Fabrizio Frizzi in un’intervista a Monica Setta a Storie al bivio, nella puntata in onda sabato 13 dicembre su Rai 2. Il conduttore è scomparso nel 2018. E su questo l'ex presentatrice, oggi deputata di Forza Italia, ha spiegato che il dolore è tornato "due volte: quando ci siamo separati e quando è mancato". I due erano stati insieme dal '92 al '98, divorziando poi nel 2002 ma rimanendo comunque sempre in ottimi rapporti. La Dalla Chiesa ha parlato di una ferita che "non passerà mai definitivamente". 

Un passaggio dell'intervista, inoltre, è stato dedicato ai 23 anni trascorsi a Forum, dove aveva trovato la sua "famiglia televisiva". L'ex conduttrice ha rivelato di aver scelto di abbandonare il programma su Rete 4 a causa di un errore: "Lasciai perché mi dissero che Forum avrebbe chiuso i battenti. Era settembre, i contratti per la mia squadra si facevano solo fino a dicembre. Non me la sono sentita di far pagare a tante famiglie il peso delle mie scelte e me ne sono andata. Ma quelle erano voci che poi si rivelarono infondate visto che Forum va ancora in onda. Sbagliai a non andare a Milano da Berlusconi. Lui mi avrebbe detto la verità ed io sarei rimasta al mio posto".

Meloni, Rita Dalla Chiesa: "Il gesto che mi ha colpito"

"Sai cosa ho trovato? Quella cazzimma... Molte volte la cazzimma buona, non per le cose cattiva ma per gli ideali, ...
