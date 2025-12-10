Irene Pivetti spiega la rivoluzione-Meloni: "Le donne in politica prima di lei..."

La più giovane donna a ricoprire il ruolo di presidente della Camera. Irene Pivetti aveva solo 31 anni quando sedette sullo scranno più alto di Montecitorio. Ora, dopo la condanna a quattro anni per evasione fiscale e autoriciclaggio, la sua vita è cambiata ma certe emozioni non si dimenticano. "Sentivo la responsabilità, non solo mia, di tutti noi nuova gente dentro le istituzioni, di cambiare le cose, per portare più libertà, molta più libertà. E l’occasione era reale. Quello che non avevamo capito era che destabilizzare un sistema senza completare l’affermazione del nuovo lasciava la nostra fame di libertà del tutto indifesa, esposta all’aggressione di poteri molto più astuti della democrazia, che da quel momento utilizzarono le parole del cambiamento come leva per una destabilizzazione permanente". D'altronde quelli erano anni complessi per la credibilità della politica, gli anni di Mani Pulite.

Intervistata dal Tempo Pivetti si sofferma anche su Giorgia Meloni. Le due si incrociarono nel 2016, quando lei si candidò alle amministrative di Roma nella lista Noi con Salvini a sostegno della candidatura dell’attuale premier. "Una donna in gamba, intelligente, determinata, cosa che infatti è - la definisce -. Ma quelle elezioni Berlusconi le volle perdere, lasciando il campo ai Cinque Stelle, per non causare una Caporetto alla sinistra di governo. Voleva mantenere rapporti distesi con Renzi, per altri motivi". Quando poi la leader di FdI è diventata presidente del Consiglio, Pivetti non è rimasta molto sorpresa: "Mi ha fatto piacere che fosse una donna che se l’era guadagnato sul campo, quel posto. Se posso permettermi, gliel’avevamo un po’ assottigliato noi, quel soffitto, donne che siamo venute prima di lei, come a noi lo hanno assottigliato quelle che ci hanno preceduto, di qualunque parte politica fossero, o fossimo. Avere donne nei ruoli apicali è una questione culturale, non politica".



I pro e i contro di questo governo? "Mi piace la grande attenzione all’economia reale, rilanciando per quanto possibile le imprese e l’occupazione. Non mi è piaciuto il supporto acritico a Zelensky senza tener conto delle contraddizioni di quel regime, che infatti ora cominciano a mostrarsi, con i gravi casi di corruzione che emergono". E sulla possibilità che Meloni possa raggiungere il Quirinale, Pivetti ammette: "Perché no. Ma non subito, al momento ci serve a Palazzo Chigi. Col premierato, poi, il Presidente della Repubblica diventa ornamentale. Non credo che la Meloni voglia già pensionarsi". Una cosa è certa: la giornalista voterà a favore del referendum sulla giustizia. "Sono per il Sì per dare almeno un segnale che la riforma della giustizia non può essere un tabù. Ma il problema mi pare preceda di molto la politicizzazione. Il problema vero è fare riguadagnare ai magistrati il senso pieno del loro servizio allo Stato, la nobiltà vera del loro ruolo. Basandomi sui fatti di cronaca a tutti noti, a me pare che fra loro, insieme a tante persone serie, ce ne siano un certo numero che finiscono per politicizzarsi, o per prendere decisioni incomprensibili, per motivi sproporzionatamente piccoli. Da questo punto di vista, l’esecutivo ha poco da invadere".

Lei stessa deve fare i conti con la giustizia. Questo mese infatti si terrà l’appello del processo che la vede protagonista con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio. "Il carcere? Sono innocente, e nonostante tutto prima o poi dovranno riconoscerlo. Cosa è successo è presto detto: assolutamente niente, ho svolto per diversi anni una normalissima attività di impresa, promuovendo imprese italiane sul mercato cinese. Ho pagato le tasse fino all’ultimo euro, come dimostrano le mie dichiarazioni dei redditi e i miei libri contabili. Ma nelle carte del processo c’è scritto che 'i libri contabili delle società non sono oggetto di questa indagine'. E allora che cosa ho evaso?".