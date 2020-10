Paolo Berizzi contro Salvini e Meloni: "Nuova generazione di camerati, braccia armate dei fascisti"

15 ottobre 2020 a

"Salvini e Meloni crescono i fascisti di domani". Da Paolo Berizzi altri insulti sul centrodestra. Il 23 agosto, nelle ore in cui Verona era in ginocchio per l'alluvione, la firma dell'Espresso si lasciava andare a un commento vergognoso, associando la sciagura della città veneta al "karma per nazifascisti e razzisti" che a suo dire popolerebbero la roccaforte elettorale della Lega.

"Verona allagata? Il karma...". Il giornalista di Repubblica, l'orrore sinistro

Sdegno bipartisan per quelle frasi, che forse non sarà replicato per l'ultima affermazione, altrettanto grave ma più indirizzata contro i nemici della sinistra, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Secondo Berizzi, i leader di Lega e Fratelli d'Italia "sono al lavoro per formare una nuova generazione di camerati. Le braccia armate dei nuovi fascisti". Queste parole il giornalista le ha pronunciate in pubblico, su un palco, e il video è diventato in poche ore virale. "Accuse gravissime. Meritevole di querela immediata", tuona il profilo Twitter Radio Savana, ideologicamente vicino a Salvini e Meloni e che tra i primi ha condiviso le affermazioni di Berizzi.

