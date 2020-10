Antonella Viola, l'immunologa sommersa da richieste 'galanti': "Mi scrivono di tutto", 'colpa' di Lilli Gruber?

30 ottobre 2020 a

a

a

“Mi scrivono di tutto e di più, ad esempio proposte di matrimonio, che ricevo molto frequentemente. L’ultimo che mi ha scritto aveva 31 anni, ma io sono felicemente sposata”. Antonella Viola ha alleggerito la discussione sul coronavirus e lo ha fatto ai microfoni di Un Giorno da Pecora, in diretta su Rai Radio1. “Dall’inizio della pandemia avrò ricevuto una cinquantina di richieste ‘galanti’”, ha svelato l’immunologa dell’Università di Padova, che è spesso ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. “Mai nessuna sopra le righe però - ha aggiunto - tutti galantuomini”. I conduttori le hanno poi chiesto con quale virologo di quelli esposti mediaticamente andrebbe a cena insieme: “Sono già andata con Andrea Crisanti, è stata una piacevolissima serata. Io e lui abbiamo frequentato lo stesso istituto di Basilea, dove ci siamo formati entrambi professionalmente, anche se in periodi diversi”. Poi una battuta anche sul sesso in tempi di Covid: “Evitare di baciarsi? No, si può limonare e fare l’amore, assolutamente sì. Noi dobbiamo convivere almeno fino all’estate con questa situazione, cosa dovremmo fare?”.

"Meglio che a marzo? No, peggio". Travaglio di sasso, che smentita dalla Gruber: il dettaglio che gli è "sfuggito" sulla seconda ondata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.