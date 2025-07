Julian McMahon, morto a 56 anni l'attore de I Fantastici 4

Cinema in lutto, è morto Julian McMahon. L'attore australiano è scomparso all'età di 56 anni a causa di un tumore. A riferire la tragica notizia, la moglie Kelly con una nota diffusa dalle testate specializzate. McMahon era conosciuto per i suoi ruoli in Nip/Tuck, Charmed, FBI: Most Wanted e per l'interpretazione del Dr. Doom nei due film dei Fantastici Quattro usciti nel 2000 e nel 2007. Il decesso, reso noto solo oggi, è avvenuto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida.

"Desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro", sono state le parole della moglie. "Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era quello di portare gioia nel maggior numero possibile di vite. Chiediamo il vostro sostegno in questo momento per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato. E auguriamo a tutti coloro a cui Julian ha portato gioia di continuare a trovare gioia nella vita", ha concluso.

Nato a Sydney il 27 luglio 1968, Julian McMahon era figlio dell’ex primo ministro australiano Billy McMahon. Dopo aver intrapreso la carriera di modello, fece il suo esordio nel mondo della recitazione nella soap australiana The Power, the Passion nel 1989.