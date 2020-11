Diego Maradona, spunta l'ultimo straziante messaggio audio: "Chi mi toglierà l'ultimo capello grigio"

30 novembre 2020 a

In Argentina sta facendo il giro delle emittenti televisive l’ultimo messaggio audio inviato da Diego Armando Maradona a Mario Baudry, fidanzato della sua ex compagna Veronica Ojeda, con la quale ha avuto un figlio (Dieguito Fernando). Poche ore prima di essere sorpreso da un arresto cardiaco e morire all’età di 60 anni, il Pibe de Oro aveva spedito un audio che aveva colto di sorpresa Baudry: “Ciao Mario, sono Diego - si sente nel messaggio pubblicato da Luis Ventura, giornalista da anni vicino a Maradona - so che ti sembrerà incredibile ma vedo bene Vero, mi ha detto che ora sta con te, abbi cura di lei e prenditi cura del mio angelo che non ha paragoni con nessuno”. L’audio è stato mandato in onda durante l’ultima puntata di Secretos Verdaderos, il programma condotto da Ventura: “Guarda - aggiungeva infine Maradona - ho molti figli ma questo mi toglierà l’ultimo capello grigio. Un abbraccio”. Secondo quanto affermato dal giornalista, il messaggio sarebbe stato registrato poche ore prima della morte, ma Veronica Ojeda ha deciso di non parlare pubblicamente né dell’audio né di Diego in generale.

