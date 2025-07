4 di Sera, Cottarelli: "Dazi? A cosa mira davvero Trump"

"C'è ancora margine di manovra per questi negoziati?": questa la domanda posta a Carlo Cottarelli a 4 di Sera su Rete 4 a proposito dei dazi americani al 30% nei confronti dell'Unione europea a partire dal primo agosto, così come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una lettera indirizzata al Vecchio Continente. "Io spero di sì ma non ne sono più molto convinto", ha risposto l'economista.

"I dazi sono una cosa negativa per l'Italia, ma credo che la cifra del 30% non sia definitiva, siamo in una tap...

L'annuncio di Trump ha scatenato, neanche a dirlo, la sinistra e in generale le opposizioni, che hanno subito puntato il dito contro Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, leader del M5s, ha dichiarato: "Sono arrivate le letterine di Trump che preannunciano dazi al 30%. E pensare che Meloni si era candidata a 'pontiera' per 'zero' dazi, poi aveva detto che andavano bene anche al 10%, con oltre 100mila posti di lavoro a rischio. Una trattativa assurda, da dilettanti: Meloni e soci hanno concesso tagli alle tasse ai colossi miliardari del web statunitensi, più acquisti di gas americano (che costa di più in bolletta a cittadini e imprese) e aumenti di 445 miliardi in 10 anni per le nostre spese militari".