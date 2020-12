Diego Maradona, "riesumate il corpo. Voglio la verità": chi è questo ragazzo, dalla D'Urso altre ombre sul Pibe de Oro

14 dicembre 2020 a

a

a

“Voglio che il corpo di Diego Armando Maradona venga riesumato”. La richiesta arriva da Santiago Lara, ospite di Live non è la D’Urso su Canale 5. Il ragazzo sostiene di essere un figlio illegittimo del campione argentino: “Credo che Maradona sapesse di essere mio padre - ha rivelato il giovane -. Da quando mia madre me lo ha presentato all'età di 3 anni, io so di essere suo figlio”. Ecco il perché della richiesta di riesumare il corpo del Pibe de Oro. Per sottoporlo al test del Dna: “Sono determinato da quando abbiamo avviato l'iter per il riconoscimento nel 2004. Non vorrei chiedere la riesumazione della salma, ma se è l'unica soluzione per dimostrare che Diego Armando Maradona è mio padre, sono costretto”.

