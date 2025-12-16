FdI spiana Daniela Preziosi: "Meloni fa politica, tu fai ridere"

Su La7 è iniziato il valzer di politici o opinionisti che giocano ad attaccare il presidente del Consiglio dopo l'intervento che ha chiuso Atreju, la festa di Fratelli d'Italia. A Omnibus era ospite Daniela Preziosi. La firma del Domani, interpellata sul discorso del premier, ha accusato Giorgia Meloni di fare "cabaret".

"Quello di Meloni ad Atreju era cabaret - ha detto Daniela Preziosi -. Lei è stata molto brava nel cabaret perché lei è effettivamente è molto brava e molto efficace. Meglio che il centrosinistra si attrezzi, non so se vorrà metterci un comico. Però Giorgia Meloni lì era a casa sua nel suo comiziaccio. L'unico posto dove si possono fare i comizi è la festa del partito. Sarebbe meglio non farli in Parlamento, sarebbe meglio non farli al Senato quando li fa lei. Insomma anche in giro per le città d'Italia quando da presidente del Consiglio di mette a fare propaganda elettorale legittimamente per i suoi candidati. Invece lì era la festa del partito - ha concluso -, ci mancherebbe che non lo faccia lì".

#omnibus Daniela Preziosi commenta con ironia il comizio finale di Giorgia Meloni alla festa di Atreju https://t.co/Sj4vkofElM — La7 (@La7tv) December 15, 2025

Non si è fatta attendere la replica di Fratelli d'Italia che su X ha spiegato a chiare lettere chi fa ridere tra loro e la sinistra. "Il centrosinistra si attrezzi finalmente a parlare dell’Italia e degli italiani - il tweet di FdI -. Attaccare costantemente Giorgia Meloni e il Governo non vi porta da nessuna parte. Basta con questo teatrino: fate solo ridere. Meloni fa politica, voi fate ridere".