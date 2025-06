Napoli, Kevin De Bruyne? La "10" di Diego Maradona è sacra

La voce è di quelle che fanno rumore, in particolare a Napoli: Kevin De Bruyne è stato accostato alla maglia numero dieci azzurra di Diego Armando Maradona. Una maglia ritirata dal club campano, che difficilmente verrà concessa al belga, nonostante sia un fuoriclasse e l’acquisto più importante della storia recente del Napoli. L’arrivo di De Bruyne, a parametro zero dal Manchester City, è di quei colpi destinati a spostare gli equilibri del campionato, ma i romantici del pallone storceranno il naso davanti all’ipotesi di vederlo con la maglia del grande Diego. De Bruyne, dopotutto, sarà anche un giocatore fortissimo, capace di vincere la Champions League con il City di Pep Guardiola, oltre alla bellezza di 6 Premier League (tutte con il club di Manchester), ma Maradona è Maradona, un intoccabile del calcio, una leggenda indimenticabile per tutta Napoli e non solo.

La speranza, in ogni caso, è che il marketing non prevalga sulla ragione. Infatti le indiscrezioni più concrete indicano che Kevin indosserà la maglia numero 14, la stessa dell’ex compagno di nazionale, Dries Mertens, che a Napoli è diventato un idolo. Quello del 33enne belga, dopotutto, è un colpo di mercato straordinario per la piazza e si prevedono vendite record per le magliette con la scritta De Bruyne sulle spalle, indipendentemente dal numero scritto dietro la schiena. Sono tantissime, infatti, le maglie contraffatte in giro, molte stampate proprio con il numero 10. L’entusiasmo dei tifosi è esploso già giovedì mattina, quando il belga ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, figuriamoci cosa accadrà quando verranno messe in vendita le magliette ufficiali.