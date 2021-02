Pier Ferdinando Casini a L'aria che tira smaschera Cottarelli: "Peggio di Romano Prodi, come lo ho beccato in strada"

01 febbraio 2021 a

Incroci "di governo" a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. A confronto, oltre agli altri ospiti, ecco Carlo Cottarelli e Pier Ferdinando Casini. Il primo che è tornato ancora una volta d'attualità come nome spendibile per la premiership nel caso di un governo di unità nazionale che possa traghettare l'Italia fino al voto, magari a giugno. Il secondo, Casini, al contrario sempre al centro delle trattative che fervono tra i partiti in questi giorni di consultazioni. Consultazioni che però sembrano decisamente lontane da una soluzione.

Ma tant'è, dalla Merlino più che per la politica c'è spazio per gli aneddoti. I due, infatti, si sono incrociati. Si sono anche visti, eppure non c'è stato un vero e proprio saluto. Ad aprire le danze è Casini, il quale rivela: "Cottarelli? L'ho visto e salutato l'altra mattina, non aveva il trolley ma correva peggio di Romano Prodi. Correva come un pazzo, senza trolley. L'ho guardato e avrei voluto essere Cottarelli, per la corsa", conclude Casini. Dunque l'economisa replica: "L'avevo riconosciuto, ma andavo veloce perché stavo andando in discesa". Una strana spiegazione, ma tant'è. Un saluto molto difficoltoso, tra i due...

