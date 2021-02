Guido Crosetto su Giorgia Meloni insultata: "A fianco del professore c'era un ex consigliere di amministrazione Rai"

21 febbraio 2021 a

Giorgia Meloni ricoperta di insulti. È accaduto a Controradio dove Giovanni Gozzini, professore dell'università di Siena si è lasciato andare alle peggiori offese. Da "scrofa" a "rana con la bocca larga", tutte uscite che hanno mandato su tutte le furie Guido Crosetto. È proprio il fondatore di Fratelli d'Italia ad aggiungere dettagli su quanto accaduto durante la trasmissione Bene Bene Male Male del 19 febbraio. "A fianco del Prof. Gozzini - spiega con un cinguettio - c’era, ad assentire ed aiutare la ricerca di insulti, Giorgio van Straten. Scrittore, già consigliere di amministrazione RAI e Biennale di Venezia, già Presidente AGIS e direttore istituto Italiano di cultura a New York. Ho molti suoi libri. Mi spiace". Van Straten infatti è stato da febbraio 2009 al luglio 2012 membro del Consiglio di Amministrazione della Rai. Un dettaglio non da poco e che aumenta la gravità di quanto accaduto.

Come nota Crosetto infatti sulla questione vige il silenzio più assoluto. Almeno a sinistra. "Provate ad immaginare che siano tre intellettuali di cdx - si è chiesto condividendo il video di insulti rivolti alla Meloni durante la trasmissione Bene Bene Male Male di Controradio - su una radio non schierata a sx e che stiano parlando di una politica di csx. Vi farebbe lo stesso effetto? A me si. Temo non sia così dall’altra parte, dal silenzio che noto". E infatti molti hanno preso le difesa della leader di FdI.

Tra questi anche Sergio Mattarella, che ha deciso di contattare la Meloni per esprimerle tutta la sua solidarietà. "Ringrazio il Presidente Mattarella - ha scritto la leader di FdI - che mi ha telefonato per esprimermi personalmente la sua solidarietà in seguito agli insulti osceni ricevuti oggi. È un gesto che ho apprezzato molto, e che ribadisce con fermezza il limite invalicabile, in una democrazia, tra critica e violenza".

