Fabrizio Corona interrogato in procura, lo show contro Signorini

A parlare e annunciare le denunce in questione, che per ora sarebbero due, è stato nuovamente Fabrizio Corona, che da ieri ha fatto capire come la partita sul “prezzo del successo”, scatenata dal suo webpodcast “Falsissimo”, si sia ormai spostata di fatto nei corridoi della procura milanese. Procura a cui però ieri Corona ha fatto visita nel ruolo, lui, di indagato, dopo la denuncia dello stesso Signorini per revenge porn.

Due delle almeno «cento testimonianze» ricevute dalla mail aperta e dedicata al caso da parte di Corona, che ormai (speriamo con sufficiente autoironia) si definisce «lo sceriffo di Nottingham» del web. Tutto ciò nonostante sia stato lo stesso Medugno, primo tra le presunte vittime, a confermare, proprio nella sua intervista a Corona, la tesi originariamente fatta filtrare dai legali di Signorini, ovvero che tra lui e il conduttore non si sia consumata alcuna notte di sesso selvaggio, mentre il giovane avrebbe ricevuto e accettato costosi regali dal giornalista.

Il grande show va dunque avanti senza soluzione di continuità – proprio nello stile del “Grande Fratello” - ben oltre la durata delle puntate registrate. Tanto che all’uscita del palazzo di giustizia, mantenendo sempre lo stesso stile smargiasso e sardonico con i toni molto alti e i termini certamente non aulici della sua trasmissione web, Corona ha continuato il racconto, sfidando e provocando i giornalisti intenti a chiedere lumi e facendo sapere di aver parlato con i magistrati che l’avevano convocato «per tre minuti di revenge porn (il reato per cui è indagato, ndr) e per più di un'ora di Alfonso Signorini». Accuse gravi e parole grosse (ma per ora solo parole) quelle che continuano a prefigurarsi contro il giornalista-consuttore nella ricostruzione vista dal lato Corona. Che però è andato addirittura oltre, arrivando a desumere pure quelli che, secondo lui, saranno i prossimi passi dei magistrati: archiviazione per l’accusa di revenge porn a suo carico e perquisizione «nel giro di cinque giorni a casa di Signorini, dove troveranno materiale allucinante. Se gli prendono il cellulare vedranno Sodoma e Gomorra». Un preambolo in stile kolossal, da perfetto affabulatore, che paventa una sorta di rappresaglia giudiziaria contro il conduttore del “Grande Fratello”.

A chi gli chiede se lui sia animato da uno spirito vendicativo, Corona risponde smentendo. «Mi arrabbio con chi dice che faccio le cose per vendetta, io non faccio vendette contro nessuno. Dopo che ho visto Signorini presentare il suo ultimo libro, mi sono detto: ci vuole un bel coraggio! Ho cominciato a fare telefonate su telefonate e ho recuperato questo materiale. Ne ho un sacco. Ho delle fotografie sue clamorose. Il problema è che lui ricopre un ruolo così importante, e con questo ruolo non puoi cercare di adescare dei contatti e proporgli un programma televisivo, che deve passare per dei casting e ci sono delle regole. Questo è un reato gravissimo, i ragazzi si portano nella tomba questo e soffrono. Come Medugno ce ne saranno altri dieci o quindici. Questa cosa verrà fuori e lui pagherà per quello che fa».

Per inciso, già nella puntata del podcast Corona aveva evocato l’intervento del Codacons, l’associazione a tutela dei consumatori, che puntuale è arrivato, congiuntamente all’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, sotto forma di esposto alla Procura della Repubblica di Milano, all’Agcom e al Garante per la privacy, nel quale si chiede di fare chiarezza sulle notizie emerse nelle ultime ore.

Per chiudere, quello che sembra ormai anche un altro format, tipo “Chi vuol esser querelato”: è giunta notizia di un’altra querela contro Corona da parte del giornalista esperto di gossip, Gabriele Parpiglia, chiamato in causa come uno dei presunti intermediari del presunto “sistema Signorini”. Non resta ora che aspettare le prossime mosse sotto forma di diretta social o azione giudiziaria. Campi che in maniera assai improvvida, attorno a questa vicenda tendono a intrecciarsi ogni giorno di più.