Open Arms, gli italiani dalla parte di Matteo Salvini: su Twitter l'hashtag #iostoconsalvini vola

17 aprile 2021 a

Matteo Salvini sarà anche stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms, ma dalla sua parte ha molti italiani. Lo dimostra l’hashtag #iostoconsalvini che nella giornata del 17 aprile ha conquistato il vertice delle tendenze Twitter italiane. Alle spalle infatti solo di quello, globale, dedicato ai funerali del principe Filippo. I tweet a sostegno del leader della Lega si sono moltiplicati dopo la decisione del gup di Palermo di rinviarlo a giudizio con l'accusa di sequestro di persona.

Una decisione che ha visto la contrarietà di molti politici, come l'alleata del centrodestra Giorgia Meloni. "Totale solidarietà mia e di Fratelli d'Italia al leader della Lega" - ha commentato durante una diretta Facebook la numero uno di FdI per poi aggiungere: "È scioccante che venga mandato a processo chi da Ministro dell'Interno ha fatto solo quello che il suo mandato gli imponeva di fare: difendere i confini della Nazione e combattere l'immigrazione clandestina di massa. A Matteo il mio abbraccio sincero". E in effetti proprio 7 giorni fa, nel processo Gregoretti, per lo stesso reato contestato e con una dinamica dei fatti praticamente identica, il pg ha richiesto al tribunale di Catania il "non luogo a procedere" nei confronti del leghista.

