Parma, violenza a colpi di bastone: "Tolleranza zero", il video choc

"Una rissa in pieno centro a Parma, pugni, calci e persino colpi di mazza. Scene impressionanti, da Far West. Inaccettabile: tolleranza zero per questi criminali": Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo ha scritto in un post su Facebook a corredo di un filmato di "Welcome to Favelas" in cui si vedono dei ragazzi, probabilmente stranieri, che si colpiscono con bastoni e mazze nel centro della città.

Il video riprende la violenta rissa che sembra coinvolgere diverse persone davanti a un negozio di alimentari. Intorno a loro delle auto che cercano di passare evitando di travolgere il gruppo di ragazzi durante il pestaggio. Poi, alla fine del filmato si vede un ragazzo per terra, tramortito, che pare venga colpito più volte nonostante non abbia più la forza di reagire. A un certo punto, inoltre, un altro giovane interviene per impedire di continuare a riprendere la scena.