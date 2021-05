Adolf Hitler, il documentario sulla sessualità del Fuhrer: "Perverso sadomasochista", tutti i suoi sconvolgenti vizi a letto

08 maggio 2021 a

Adolf Hitler amava le donne che gli facevano la pipì addosso durante il sesso e aveva una relazione incestuosa con la nipote. Lo rivela il documentario Hitler's Secret Sex Life andato in onda su Sky History. Il Fuhrer, racconta il documentario, amava anche essere preso a calci e partecipare a rapporti sadomaso.

"Ha interiorizzato tutto ciò che non gli piaceva nella sua vita, come le perdite, e ha proiettato la sua rabbia su tutti. Una personalità come la sua è coerente con queste pratiche sessuali", ha detto Robert Kaplan, storico australiano e psichiatra forense. Secondo le testimonianze, Hitler aveva avuto, per sei anni, una relazione incestuosa con la nipote, Geli Raubal.

La ragazza fu poi ritrovata morta nell'appartamento di Hitler nel 1931, a 23 anni, alimentando i sospetti che a ucciderla fosse stato lui. Secondo l'ex alleato di Hitler, Otto Strasser, Geli era stata costretta a prendere parte ai giochi sessuali del Führer. Sembra che anche Renata Müller, una delle attrici di maggior successo dell'epoca, morta misteriosamente a 31 anni, abbia consumato atti sadomaso con Hitler: a detta del regista Alfred Ziesler, la donna fu obbligata a prendere a calci Hitler che, steso sul pavimento, le chiedeva di riceverne ancora. Hitler, scrive il Dialy Star, sostenne sempre di astenersi dal sesso e di essere contrario alla prostituzione. Eppure, racconta il documentario, invitava le prostitute a mettere in scena spettacoli privati nel suo rifugio di montagna e aveva una dipendenza dalla pornografia. E il suo medico personale lo riforniva di anfetamine e sperma di toro per aumentarne la libido.

