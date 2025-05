Misteri sovietici sulla fine di Hitler

Quattro anni di processo e 42 testimoni davanti al tribunale amministrativo di Berchtesgaden solo per stabilire l’ora in cui il 30 aprile 1945 Adolf Hitler tirò il grilletto della pistola sparandosi alla tempia nel bunker della cancelleria a Berlino. Quando era scampato a una quarantina di attentati progettati ed eseguiti, era sicuro che la provvidenza avesse steso su di lui la sua mano per consentirgli di portare a compimento la sua missione per la Germania; dopo aver messo il mondo a ferro e fuoco e portato il Reich alla rovina, di fronte al disastro totale, non trovò altra via d’uscita che suicidarsi dopo aver lasciato l’ordine di bruciare il suo cadavere. Avendo appreso il giorno prima quello che era accaduto a piazzale Loreto a Milano, non intendeva infatti lasciare le sue spoglie a Stalin.

La notizia della morte di Hitler giunse al Cremlino verso le 5 del I maggio. Erano trascorse circa tredici ore da quando il Führer era stato ritrovato morto su un divanetto assieme alla moglie Eva Braun, appena sposata e che aveva condiviso il destino deciso dal Il dittatore sovietico, dopo aver manifestato il proprio rammarico perché l’Armata Rossa non era riuscito a catturare vivo il suo nemico, pretendeva la conferma al di là di ogni dubbio. E la ottenne quattro giorni dopo attraverso tre testimoni catturati dal Servizio segreto militare (il generale Helmuth Weidling, il commodoro Hans-Erich Voss e il capo pilota Hans Baur) i quali sostenevano che il cadavere era stato dato alle fiamme nel giardino della cancelleria, così come quelli del ministro Joseph Goebbels e della moglie Magda. Ma Stalin voleva le prove. Il corpo di Hitler glielo trovarono subito gli agenti di un altro servizio segreto dipendente dal Commissariato del popolo per la sicurezza dello Stato, lo Smerš, in organico al 79° fucilieri della 3ª armata.