Alessandro Sallusti a Massimo Galli: "Questo è un ring e voi virologi non lo avete ancora capito"

Alessandro Sallusti, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 26 luglio, suona la sveglia a Massimo Galli, anche lui in collegamento. "La scienza non parla con una voce univoca. Gli scienziati hanno opinioni diverse in una prima fase di studio e ricerca, poi mano mano che vengono a galla dati oggettivi convergono su una verità scientifica", premette il direttore di Libero. "Quello che ha frastornato è che il professor Galli la pensava diversamente da Zangrillo o che la professoressa Capua non avesse ben capito che diavolo era questa roba. E parliamo di tre eccellenze".

Quindi, prosegue Sallusti, "loro facciano gli scienziati". "L'unica critica che muovo", dice il direttore di Libero, "è che ad un certo punto alcuni scienziati hanno pensato di sostituirsi ai politici e di prendersi delle responsabilità politiche che non hanno e che nessuno gli ha chiesto di prendere".

E ancora, conclude Sallusti, rivolto a Galli, "il mondo dell'informazione è un ring. Lei è attaccato da dei cretini di destra perché è stato arruolato dalla sinistra e Matteo Bassetti è attaccato dai cretini di sinistra perché arruolato dalla destra". Quindi, precisa, "lei è diventato l'icona della sinistra e Bassetti l'icona della destra. Voi siete caduti in un ring che non è il vostro". "Io non mi stupisco, chi mi vuole arruolare a mia insaputa faccia pure", ironizza Galli.

