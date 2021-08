Variante Delta, il consiglio estremo di Fabrizio Pregliasco: ecco quando è meglio restare a casa

04 agosto 2021 a

A pochi giorni dal Ferragosto, ecco i consigli, ad alta tensione, del virologo Fabrizio Pregliasco, il quale si spende sui rischi che si corrono durante l'estate a causa della prevalenza della variante Delta del coronavirus. E il professore va dritto al punto: "Le vacanze? Io non le farei. È un terno al lotto individuare una metodologia che non sia quella di non andarci per schivare il rischio", ha spiegato l'esperto dell'Università Statale di Milano alla AdnKronos.

Insomma, per Pregliasco meglio restare a casa. Comunque sia, per chi volesse comunque partire, Pregliasco consiglia: "È necessario mantenere un'attenzione continua a quel galateo dei comportamenti che quando siamo in vacanza si abbassa senza rendersene conto". E ancora: "Noi lo vediamo anche in medicina del turismo: in vacanza si ha la percezione che le malattie vadano in vacanza e si fanno cose che normalmente, in termini di rischio, anche a livello di rischio alimentare per non parlare delle malattie a trasmissione sessuale, non si farebbero".

Dunque, anche delle dritte logistiche: "Intanto prima del viaggio consiglierei di fare un'assicurazione per quarantene e guai vari, evitando così di fare la fine di chi è rimasto in giro per l'Europa. E la consiglierei anche a chi sceglie mete italiane". Poi la raccomandazione: "Per spostarsi meglio i mezzi propri che i mezzi di trasporto, soprattutto per i fragili e gli anziani. Gli aerei sono sicuri, ma c'è sempre il rischio, come è successo a un mio amico di recente di trovarsi con un positivo a bordo e di dover poi, in quanto contatto stretto, passare le vacanze in quarantena", ha concluso Pregliasco.

