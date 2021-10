Marco Montemagno, "ragazzette che fanno girare il cu*** così": spunta il video-choc dell'esperto informatico, per lui finisce malissimo

11 ottobre 2021 a

E' finito nel tritacarne social Marco Montemagno, esperto di comunicazione che spiega il marketing amilioni di follower tra Instagram, TikTok, Twitter e Facebook. Un video in un cui consigliava alle ragazzine di non spogliarsi sui social: "Amiche mie credete allo zio vecchio. Questo non è un modo di esprimere la vostra libertà, è purtroppo un modo di dimostrare una grande inferiorità perché una non è in grado di fare nient’altro che far girare le chiappette. Anche perché immagina quando poi cazzo crepi e sulla tua lapide c’è scritto “Eh come faceva vedere le pere su TikTok era da numero uno”….".

Montemagno, rivela Dagospia, dopo i primi commenti negativi ha rimosso il video. Ha ammesso che è stato "un video vergognoso e offensivo. Di un uomo 50enne bianco che fa mansplaining in modo paternalistico a delle ragazze su come devono usare il loro corpo. Inizierò a leggere, documentarmi, aprire la mia testa per capire meglio il mondo femminile. Organizzerò interviste con donne per parlare del tema. Sono nato negli anni 70 sono intriso di cultura italiana maschilista…", ha chiarito in seguito.

"Ti stanno facendo il lavaggio della pelata Monty? Stavi semplicemente giudicando, come facciamo in continuazione tutti. Lo fai in altri 200 mila video. It's fine"; "Hai detto la realtà com'è, da 18 a 70 tutti a mostrare culi e tette, e che è sta roba"; "Il buon senso sacrificato al politicamente corretto. No dai..."; "Non voglio pensare arrivino per una flessione dei consensi misurati attraverso un follow". Hanno scritto alcuni suoi follower che non hanno gradito la perentina retromarcia di Momtemagno.

