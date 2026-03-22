Referendum e affluenza, esplode il caso a Roma. La denuncia di Forza Italia: "Eliminate i blocchi"

Viene diffuso il dato sull'affluenza delle 12 sul referendum giustizia ed esplode il primo caso. A sollevarlo è Forza Italia, che a Roma chiede di rimuovere i blocchi alla circolazione imposti per la concomitanza con la Maratona.

"La Maratona di Roma è un evento che tutto il mondo ci invidia e una vetrina internazionale per la nostra città. Tuttavia - si legge nella nota firmata dal gruppo consiliare capitolino azzurro -, i blocchi imposti oggi alla circolazione stanno creando più di qualche disagio in primis agli elettori, ma anche al personale elettorale e ai rappresentanti di lista che devono recarsi ai seggi.I romani hanno il sacrosanto diritto di partecipare a un momento così cruciale e decisivo per il nostro Paese e, allo stato attuale, non si sta facendo abbastanza per tutelare un'indispensabile prerogativa che ogni cittadino deve poter liberamente e democraticamente esercitare. Chiediamo, a tal proposito, che le autorità competenti di eliminare i blocchi alla circolazione che, in queste ore, stanno condizionando l'affluenza alle urne, al fine di consentire gli spostamenti necessari ad assicurare il regolare decorso delle operazioni di voto".

Nel Lazio alle 12 l'affluenza è del 16,2%. Una percentuale più alta rispetto alla media nazionale del 14,9%. Il dato, in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale, in base a 5.279 sezioni sul totale di 5.314. Roma è la provincia in cui si è votato di più e ha superato il 17%. La più bassa Frosinone con il 12,4%.

L'Emilia-Romagna invece è la regione con l'affluenza più alta al referendum. Alle 12 ha votato il 19,5%, un dato significativamente più alto (circa 8 punti sopra) rispetto alle regionali del novembre 2024, quando si votava sempre di domenica e lunedì, alle 12 andò a votare l'11,57% e l'affluenza finale fu del 46,42%. L'affluenza è superiore di circa cinque punti rispetto alla media nazionale. La provincia dove si è votato di più è quella di Bologna (21,1%), seguita da Ferrara (19,5%) e Ravenna (19,5%), ma tutte le province sono ben al di sopra dell'affluenza delle regionali.

In Lombardia ha votato finora il 17,54%, dato anche in questo caso più alto di quello nazionale. Alle ore 12 l'affluenza a Milano è stata del 17,30%; la più alta a Cremona è del 18,89%, la più bassa a Sondrio è del 15,28%.

Più bassa invece la partecipazione in Campania, dove l'affluenza sfiora l'11%. Quando mancano pochissime sezioni il dato regionale è del 10,96%, inferiore alla media nazionale ma superiore a quello rilevato alla stessa ora per le ultime regionali. Le province dove si vota di più sono Benevento (11,59) e Napoli (11,15). Il dato di Napoli città è del 12,15%. Nel capoluogo campano l'affluenza alle ore 12 della domenica era stata dell'8,22% alle ultime regionali e del 7,50% per i referendum abrogativi dello scorso anno.