Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperG e spiazza tutti: "Chiedo scusa, ho avuto paura"

Tra le lacrime e le mani agli occhi subito dopo la discesa di Alice Robinson , l'unica che poteva insidiare il globo alla bergamasca. Una super Goggia ha sfogato nel SuperG di Kvitfjell tutte le tensioni accumulate in una stagione che le ha regalato gioie e qualche sofferenza. Goggia è stata la miglior versione di se stessa, sempre in attacco, qualche momento di instabilità sugli sci, ma una grandissima velocità, imprendibile per tutte le avversarie. Ed è arrivata così la sua prima Coppa di SuperG in carriera (ne vanta già quattro in discesa ), ed è arrivata grazie a una vittoria netta sul campo, che non ha lasciato dubbi su chi fosse la più forte in partenza.

"Sono molto felice ma anche molto provata", esordisce Sofia ai microfoni di Rai Sport in un lungo sfogo al culmine di una stagione "di alti e bassi", specificando che "ho avuto momenti di forte pressione in questi giorni, soprattutto nella mia testa, anche paura di non farcela, magari fare qualche errore, c'era un dubbio insito nella mia testa, ma al cancelletto mi sono mentalmente ricordata di tutte le qualità che ho, la pista la conosco bene, stava a me fare una bella gara. Mi sono presa dei rischi, ma quando ho visto la luce verde al traguardo, con 6 decimi mi sono detta che sei atlete oggi non mi passavano".

Poi l'azzurra aggiunge: "Non è stata di certo una stagione che ha rispecchiato le aspettative che avevamo, soprattutto in discesa è stata deludente, è vero che ho preso il bronzo olimpico a Cortina, ma in Super-G sarebbe stata la mia miglior stagione di sempre comunque a prescindere dalla vittoria di oggi. Mi sono tolta un peso, per essere una velocista completa devi anche raggiungere traguardi in super-G. Qualcosa di grandioso, mi scuso con le persone a casa, sono stata un po' scorbutica in questi giorni, non era facile assorbire tutte le tensioni. Non è stato facile il weekend di Val di Fassa, non stavo in piedi sugli sci. È stata una lotta. Ero molto provata e al limite, ho avuto momenti di down importanti", conclude.

Goggia ha chiuso la gara con il tempo di 1’29"23, per 32 centesimi meglio di un’eccellente Corinne Suter, e con 6 decimi di vantaggio su una già efficacissima Kira Weidle Winkelmann. Al quarto posto si infila Emma Aicher, ad un solo centesimo dalla compagna di squadra, recuperando punti nella classifica generale a Mikaela Shiffrin, che va fuori dai 15. Ora sono 45 le lunghezze di vantaggio per l’americana a due gare dal termine della stagione. Male, invece, la più diretta delle avversarie per la sfera di cristallo di specialità, la neozelandese Alice Robinson, che ha sbagliato i tratti decisivi dell’Olympiabakken, finendo a 2"41 dalla Goggia. Una vittoria, quella dell’azzurra, costruita negli ultimi tre settori della pista norvegese, nei quali ha fatto registrare i migliori parziali in modo netto. Sofia chiude la stagione con 549 punti contro i 386 della Robinson.