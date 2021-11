Federica Cavenati morta a 28 anni: "Malattia fulminante", la storia-choc della stilista amata dalle grandi star

06 novembre 2021 a

Il mondo della moda è in lutto per la morte di una stella emergente del settore. Si tratta di Federica Cavenati, che tutti quelli che la conoscevano chiamavano affettuosamente “Kikka”. Aveva soltanto 28 anni, eppure era diventata già famosa con il suo marchio 16Arlington, conosciuto e amato da diverse personalità di spicco del mondo dello spettacolo, e non solo.

La storia di Federica Cavenati è tragica: stava scrivendo pagine meravigliose della sua vita, che però è stata stroncata improvvisamente da una malattia breve quanto implacabile. La sua morte ha colpito molto l’opinione pubblica britannica: la triste notizia è stata data nelle pagine della moda anche dal Guardian e da altri giornali inglesi. Inoltre è arrivata la conferma della famiglia, che ha parlato di un male che si è portato via “Kikka” in maniera rapida e improvvisa.

Un vero e proprio dramma, che ha colpito una ragazza che avrebbe avuto ancora tanto da dare. Originaria di Bergamo, viveva e lavorava a Londra con il compagno Marco Capaldo, conosciuto nella sede dell’istituto Maragoni e con il quale aveva fondato nel 2017 il brand 16Arlington. In breve tempo Federica era diventata una stilista amata a livello internazionale da personalità del calibro di Jennifer Lopez, Lady Gaga, Billie Eilish e Rita Ora.

