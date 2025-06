Francesco Pazienza, agente segreto e faccendiere: l'uomo dei misteri

Imprenditore, agente segreto, faccendiere . Soprattutto faccendiere. Ché quella parola gli era stata cucita addosso: coniata appositamente per lui da Eugenio Scalfari, riferita al fatto che fosse una «modesta persona» e rivendicata pure sulla copertina del suo ultimo libro (La versione di Pazienza, Chiarelettere, 2022). È che Francesco Pazienza, morto ieri nell’ospedale di Sarzana, in provincia de La Spezia, a 79 anni, era uno di quegli uomini che i misteri d’Italia (al plurale) li ha vissuti in prima persona. Se non da protagonista, quasi. Una vita in chiaro scuro, la sua: nel senso che sui giornali c’è finito sì, e anche parecchio, ma è più quello che non ha fatto notizia che gli ha regalato un’esistenza come ce ne sono poche.

Nato nel Tarantino nel ’46, Francesco Pazienza si laurea in medicina ma il bisturi non è la sua strada. Sveglio, colto brillante, inizia la carriera prima in Francia e poi negli Stati Uniti. Nel 1979 si arruola nel Sismi che lascia due anni dopo in seguito al polverone sulla P2 e in contemporanea con l’affaire Cirillo, assessore democristiano della Campania, rapito dalle Brigate Rosse. Gestisce la trattativa e i contatti con la camorra e alla fine Cirillo viene liberato. Poco dopo finisce coinvolto nel crack del Banco Ambrosiano.

Ex agente del Sismi quando l’intelligence italiana si chiamava ancora così (poi è diventata il Sisde), massone vicinissimo a Ligio Gelli ma mai formalmente iscritto alla Loggia P2, giramondo, scrittore e testimone di un’epoca che sembra lontana anni luce e che conta nomi come Ciro Cirillo, Emanuela Orlandi e persino Ali Agca. Non sempre Pazienza ammette, alle volte nega. Categorico, risoluto (lo fa, per esempio, quando l’attentatore di papa Giovanni Paolo II lo accusa e lo identifica come quel “funzionario italiano” che, in carcere, lo ha interrogato): esattamente ciò che ti aspetti da un agente segreto, tra non detti, verità a metà, nel corso degli anni condanne e affari spifferati solo quando è necessario.

È nato nel Tarantino, in Puglia, in un paesino di poco più di 2mila anime, Monteparano, in quel lontano 1946 che oggi fa parte del secolo scorso e, con la società che cambia a ogni post di Instagram, ci sembra un’era geologica addietro. Si laurea in medicina, ma il bisturi non è la sua strada: la professione non la eserciterà mai, in compenso la carriera per antonomasia di Pazienza, quella del faccendiere, inizia negli anni Settanta prima in Francia (a Parigi) e poi negli Usa (a New York). Due città scelte che sono tra i simboli del benessere occidentale post-bellico: con un incarico come consulente finanziario, il giovane Pazienza pone le basi per la rete di contatti che si porterà sempre appresso.

È un ragazzo sveglio, è colto, è brillante, se la cava sempre e ha una qualità che spesso è sottovalutata: l’ambizione. Capisce, prima di tanti altri, una cosa semplicissima: il potere, quello vero, ha poco a che fare con la politica elettorale e molto a che spartire con il dietro alle quinte. Ed è proprio lì, dove nessuno guarda, che lui, invece, si rivolge. Nel 1979 si arruola nel Sismi, ci resterà solo due anni ma sono due anni intensi: anzitutto il suo referente è il generale Giuseppe Santovito (che tra non molto verrà risucchiato dallo scandalo della e in secondo luogo il ruolo che gli è destinato sembra inventato ad hoc: in pochi mesi diventa il cervello operativo di quella «struttura parallela» (le virgolette appartengono ai magistrati che indagheranno a riguardo) dentro il mondo dei servizi, il “Super Sismi”. Una sorta di organizzazione non ufficiale ma con un grande peso, caratteristiche che a Pazienza piaceranno fino alla fine.