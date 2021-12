Massimo Cacciari a Otto e Mezzo: "Stufo di farmi strumentalizzare sul Covid", ma torna in tv

01 dicembre 2021 a

Massimo Cacciari sarà ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo nella puntata che andrà in onda su La7 nella serata di mercoledì 1 dicembre. L’annuncio della sua presenza ha colto un po’ di sorpresa chi aveva letto le dichiarazioni recenti dell’ex sindaco di Venezia, che era molto deluso da come veniva trattato dalle trasmissioni televisive, soprattutto in relazione al Covid.

Di sicuro nel salotto della Gruber si discuterà dell’emergenza pandemica, soprattutto adesso che la variante Omicron è un tema caldissimo. Cosa farà Cacciari, eviterà di esprimere commenti a riguardo? Nella recente intervista rilasciata ad affaritaliani.it aveva dichiarato di non voler più parlare di Covid: “Sono stufo di farmi strumentalizzare da giornali e tv, da questa Ansa di Stato. Ormai è impossibile in Italia fare una discussione tecnica, impossibile. A questo punto parlino gli scienziati”.

Non solo, perché Cacciari si era lamentato di tutte le emittenti televisive, da Rai a Mediaset, passando per La7. Eppure stasera tornerà dalla Gruber, che è una delle più convinte sì vax del panorama giornalistico: “Mi hanno deluso tutti, indifferentemente - aveva dichiarato - chi più e chi meno, con pochissimi giornalisti che si rendono conto del delirio in cui viviamo. Ma non hanno voce. Abbiate pietà di me, basta”.

